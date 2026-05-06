Rafael Leao, attaccante del Milan, sta attraversando una stagione con numeri in calo rispetto agli anni passati. Le sue prestazioni sul campo sembrano aver subito una battuta d’arresto, con una diminuzione dei dribbling e dei gol segnati rispetto alle stagioni precedenti. La società rossonera ha già iniziato a valutare il suo ruolo e il suo futuro all’interno della rosa per le prossime competizioni.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Rafael Leao, attaccante del Milan, che, va detto, non sta vivendo una stagione memorabile. Ha segnato 10 gol e fornito 3 assist in 29 partite tra Serie A e Coppa Italia, ma è pur vero che il portoghese sembra aver perso la sua caratteristica principale, ovvero il dribbling bruciante in velocità sul diretto avversario. Le motivazioni per questo declino di Leao da questo punto di vista possono essere molteplici: dal cambio ruolo (non gioca più nella sua 'comfort zone', l'adorata fascia sinistra, bensì accentrato, nel ruolo di punta) alla condizione atletica (convive da dicembre con la pubalgia), al calo delle motivazioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao non dribbla più, dati in calo anno dopo anno: il Milan rifletterà sul suo futuro

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