Il giocatore del Milan lascia il campo durante una partita, suscitando discussioni tra i tifosi e i media. La decisione viene adottata in un momento cruciale della stagione, mentre la società rossonera si concentra sul programma per le prossime stagioni. La situazione attira l’attenzione sul ruolo del giocatore e sulle scelte del club in vista delle sfide future.

Milan, Leao è uscito arrabbiato e sconsolato dalla partita contro la Lazio. Il cambio nel secondo tempo con l'ingresso di Fullkrug non è stato digerito dell'attaccante portoghese che non ha accettato l'abbraccio di Allegri, si è lamentato dei mancati passaggi di Pulisic, ha lanciato bottigliette in panchina in segno di protesta. Un atteggiamento non da leader: il portoghese voleva sicuramente restare in campo per dare il suo contributo sulla fascia sinistra con l'entrata di una prima punta come Fullkrug. Ha ragione su Pulisic perché mancano un paio di verticalizzazioni facili su ottimi tagli del portoghese. Detto questo una scenata del genere non serve a nulla se non ad aumentare le critiche e le polemiche in un momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao, ogni anno la stessa storia. Serve cambiare ora. E al Milan pensano al futuro | Pm

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