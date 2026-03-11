Nel match tra Milan e Inter, all'ultimo minuto del primo tempo, Rafael Leao non ha tentato un dribbling come suo solito. L’episodio ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, sollevando interrogativi sullo stato di forma del giocatore. La scena ha suscitato discussioni tra gli appassionati, evidenziando una possibile difficoltà del calciatore in questa fase del campionato.

C’è un momento di Derby della Madonnina vinto 1-0 dal Milan che racconta molto più del risultato finale. Al minuto 40, i rossoneri riescono finalmente a isolare Rafael Leao sulla corsia sinistra. Davanti a lui c’è soltanto Akanji, mentre alle spalle del difensore nerazzurro si apre un’enorme prateria di campo. È la situazione ideale per un giocatore con la velocità e lo strappo del portoghese. Eppure, invece di puntare l’uomo, il numero 10 rossonero rallenta, protegge il pallone e decide di ricominciare l’azione. Quella scelta ha spento uno dei rari momenti in cui la partita poteva davvero accendersi. Nel derby tra Milan e Inter, l'esterno portoghese era l’unico tra i ventidue calciatori in campo in grado di cambiare ritmo con una giocata individuale, eppure la situazione è stata gestita con prudenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, Leao non dribbla più? L’episodio nel derby fa scattare l’allarme in casa rossonera

