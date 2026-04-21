Liverpool Slot allenatore anche nella prossima stagione? I Reds hanno preso questa decisione per la loro panchina

Il Liverpool ha deciso di confermare l’allenatore Slot anche per la prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sembra definire il futuro della panchina dei Reds. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato cambi di strategia o altri nomi in corsa. La permanenza di Slot rappresenta una scelta stabile per il club in vista delle prossime competizioni.

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