A Koreja Le cose che restano nel nuovo spettacolo del Tib Teatro

A Lecce, ai Cantieri Teatrali Koreja, il 14 marzo, va in scena “Le cose che restano”, uno spettacolo prodotto da Tib Teatro e diretto da Alessandro Businaro. La rappresentazione, con la drammaturgia di Stefano Fortin, propone un’indagine poetica sul rapporto tra memoria, lutto e identità, coinvolgendo il pubblico in un percorso intenso e riflessivo.

LECCE - Un’indagine poetica e intensa sul rapporto tra memoria, lutto e identità: è questo il cuore de “Le cose che restano”, lo spettacolo prodotto da Tib Teatro e ideato e diretto da Alessandro Businaro, con la drammaturgia di Stefano Fortin, in scena ai Cantieri Teatrali Koreja sabato 14 marzo alle 20.45. Sul palcoscenico Grazia Capraro e Vassilij Gianmaria Mangheras, accompagnati dal disegno sonoro di Dario Felli. Il lavoro nasce da un lungo percorso di ricerca artistica iniziato nel 2016 e si inserisce nel panorama del teatro contemporaneo italiano come una riflessione profonda sui meccanismi del ricordo e dell’oblio. L’opera si muove su un terreno emotivo e filosofico che riguarda tutti: il modo in cui la memoria costruisce la nostra identità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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