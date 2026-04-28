Infortunati Bologna stop per Joao Mario | stiramento al femorale Casale e Bernardeschi in gruppo le ultime su Dallinga

Il Bologna ha annunciato che Joao Mario si è infortunato al femorale e resterà fuori per circa tre settimane. Nel frattempo, Casale e Bernardeschi sono tornati ad allenarsi con il gruppo, mentre si attendono aggiornamenti su Dallinga. La squadra dovrà affrontare le prossime partite senza il centrocampista portoghese, mentre gli altri due giocatori sono disponibili per le prossime uscite.

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