Le tante sfide che attendono l’Ucraina e l’Europa anche se la guerra finisse

A poco più di due anni dalla primavera del 2026, le prospettive di un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia sono considerate poche rispetto a quanto avvenuto in passato, secondo fonti vicine alle trattative. Questa fase si inserisce in un quadro internazionale complesso, con gli Stati Uniti che hanno ripreso iniziative di dialogo e negoziato. La situazione sul campo rimane tesa, mentre le possibilità di una risoluzione immediata sembrano ridotte.

Nella primavera del 2026, le possibilità di un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia appaiono più esigue che mai da quando il presidente americano Donald Trump ha ripreso i suoi sforzi di pace. Mosca non è disposta ad accontentarsi di nulla di meno di una vittoria almeno parziale, ma non possiede la forza militare per imporla. Sul fronte si è instaurato un “equilibrio di morte”, caratterizzato da droni, logoramento e progressivi guadagni territoriali. La guerra, non la pace, rimane lo scenario più probabile. Eppure la storia raramente si conclude come previsto. L’Europa non può permettersi di essere impreparata alle conseguenze di un cessate il fuoco improvviso.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Parlamento Russo Pretende la Fine della Guerra in Ucraina

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