Stabilizzati 61 Oss dell' Asp il direttore generale | Un apporto fondamentale per le sfide che ci attendono

Dopo anni di servizio all’Asp, 61 operatori socio-sanitari hanno firmato ieri il contratto a tempo indeterminato. Oggi hanno incontrato il direttore generale dell’azienda sanitaria, Alberto Firenze, che ha commentato l’importanza del loro ruolo. Questi Oss rappresentano un contributo fondamentale per il personale dell’azienda in vista delle sfide future.

Alberto Firenze incontra i neoassunti: "Siamo davanti a una fase di profondo cambiamento con la nascita degli ospedali di comunità e i progetti del Pnrr, serve uno spirito nuovo" Stabilizzati dopo anni di servizio all'Asp, i 61 Oss che ieri hanno firmato il contratto a tempo indeterminato, oggi hanno incontrato il direttore generale dell’azienda sanitaria, Alberto Firenze. Il manager, come si legge in una nota, "ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori socio sanitari accanto ai pazienti e alle loro famiglie". Nel suo intervento Firenze ha anche richiamato le sfide che attendono il servizio sanitario nei prossimi anni, a partire dalla realizzazione degli ospedali di comunità e dai progetti previsti dal Pnrr. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

