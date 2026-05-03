A Campo Imperatore, nel massiccio del Gran Sasso, si registra un aumento del 30% nelle presenze di sciatori rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L’afflusso di visitatori ha portato a un incremento delle attività sulla neve residua, mentre si preparano interventi estivi per l’apertura di nuovi cantieri. Sono previsti l’uso di specifici macchinari per rimuovere eventuali blocchi sulle strade, assicurando così la regolare prosecuzione dei lavori.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la neve residua i nuovi cantieri estivi?. Quali macchinari verranno usati per liberare le strade dai blocchi?. Perché il Comune ha stanziato 1,2 milioni di euro per l'edificio?. Come cambierà l'accoglienza turistica dopo i lavori al Cristallo?.? In Breve La Provincia mette a disposizione tre frese per sgomberare le strade montane.. Cantieri per ostello e tunnel devono partire entro il mese di novembre.. Investimento di 1,2 milioni di euro per il recupero dell'edificio principale.. Gara d'appalto per il progetto Cristallo pubblicata dopo il 10 aprile.. Luigi Faccia ha registrato un incremento delle presenze tra il 20% e il 30% a Campo Imperatore, chiudendo oggi una stagione invernale caratterizzata da abbondanti nevicate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gran Sasso: record di sciatori a Campo Imperatore, +30% di presenze

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