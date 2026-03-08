Tirreno-Adriatico 2026 | tutti gli italiani in gara Tiberi e Pellizzari per la generale Ganna punta la crono Milan le volate

Tirreno-Adriatico 2026 si appresta a partire con la partecipazione di numerosi italiani. Tiberi e Pellizzari sono in corsa per la classifica generale, mentre Ganna si concentra sulla cronometro e Milan sulle volate. L’evento rappresenta uno dei primi grandi appuntamenti del calendario ciclistico, con i protagonisti pronti a sfidarsi sulle strade italiane. La gara sta per iniziare e l’attesa cresce tra gli appassionati.

È tutto pronto per dare il via ad uno degli appuntamenti più attesi della parte iniziale della stagione. Prende il via domani, con partenza da Lido di Camaiore, e si concluderà domenica 15, con l’ormai tradizionale arrivo di San Benedetto del Tronto, la Tirreno-Adriatico, storica corsa a tappe giunta alla sessantunesima edizione. I corridori si sfideranno su un percorso suddiviso in sette tappe per una distanza complessiva di 1165,5 chilometri. Le squadre partecipanti si fronteggiano per decidere chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Juan Ayuso, vincitore dello scorso anno davanti a Filippo Ganna della INEOS Grenadiers e ad Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2026: tutti gli italiani in gara. Tiberi e Pellizzari per la generale. Ganna punta la crono, Milan le volate Tirreno-Adriatico 2026: Isaac del Toro imbattibile? Tiberi e Pellizzari lanciano la sfidaNuovo appuntamento con la Corsa dei due Mari che è giunta alla sua sessantunesima edizione. Leggi anche: Ciclismo: la tirreno-adriatico. Una crono da Lido anche per gli Juniores Una selezione di notizie su Tirreno Adriatico 2026 tutti gli.... Temi più discussi: Torna la Tirreno Adriatico, tanti eventi collegati alla corsa ciclistica; Teramo, sicurezza e viabilità per la gara ciclistica Tirreno–Adriatico 2026; Tirreno-Adriatico 2026: date, percorso e dove vedere la Corsa dei Due Mari; Tirreno-Adriatico 2026: Fantini è l’official wine della corsa a tappe. Passa la corsa. Tirreno-Adriatica: Partecipate tuttiCASTELNUOVO Castelnuovo Val di Cecina si prepara ad accogliere il passaggio della prestigiosa corsa ciclistica internazionale Tirreno Adriatico 2026, uno ... msn.com TIRRENO ADRIATICO 2026. QUANTE STAR AL VIA: VAN DER POEL, VAN AERT, DEL TORO, ROGLI?, MA GLI ITALIANI...Sarà una settimana dall'alto tasso tecnico, questo è poco ma sicuro. Mathieu Van der Poel (Alpecin-PremierTech) e Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) assieme alla Tirreno Adriatico. Ricorda qualcosa? tuttobiciweb.it Tirreno-Adriatico 2026, i corridori al via per la Movistar x.com This is our team for La Corsa dei Due Mari #tirrenoadriatico - facebook.com facebook