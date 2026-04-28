La Ineos Grenadiers si rifà il look per il Giro d' Italia 2026 | nasce la Netcompany Ineos

La squadra ciclistica che parteciperà al Giro d’Italia 2026 cambia nome e immagine, passando da Ineos Grenadiers a Netcompany Ineos. L’annuncio è stato fatto oggi, con l’obiettivo di presentare una nuova identità ufficiale in vista della prossima corsa a tappe. La decisione riguarda anche il look e la comunicazione del team, che si prepara a confrontarsi con la competizione internazionale con un’immagine rinnovata.

Roma, 28 aprile 2026 - Una rivoluzione preannunciata e diventata oggi realtà: la 'vecchia' Ineos Grenadiers lascia spazio alla Netcompany Ineos, per un cambiamento che sarà battezzato al Giro d'Italia 2026. La 'nuova' Netcompany Ineos. Per la prima volta nella sua lunga storia, la formazione britannica avrà dunque un secondo sponsor, che avrà ancora un ruolo primario rispetto a Ineos, il marchio che a partire dal 2019 era subentrato a Sky. Cambiano nome e sponsor e, di conseguenza, cambia anche la livrea, che abbandona il nero e l'arancione in voga in particolare a partire dal 2025 e si spinge verso il verde, al quale aggiungere la sezione bianca sulla schiena per TotalEnergies, l'altro sponsor.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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