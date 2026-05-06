Recentemente, gli animalisti hanno risposto a un commento di Michele Serra riguardo ai lupi. Nelle loro osservazioni, sottolineano che i lupi non sono né buoni né cattivi e che il modo migliore per affrontare il problema è imparare a convivere con loro. Hanno anche evidenziato come la presenza di un cane di piccola taglia che si allontana in zone frequentate dai lupi rappresenti un rischio, ponendo domande sulla soluzione di eliminare alcuni animali dal territorio.

“Se un cane di dieci chili si allontana da solo, magari al crepuscolo o di notte, in un’area frequentata stabilmente dai lupi, pensi davvero che il problema si risolva rimuovendo uno, due, tre, dieci lupi da quel territorio?”. È una domanda che ha posto Daniele Ecotti – presidente dell’associazione “Io non ho paura del lupo” – in una lunga lettera rivolta a Michele Serra dopo il racconto della morte del suo cane Osso, ucciso dai lupi in Val Tidone. Al di là del semplice memoriale, il tema ha sollevato risposte e riflessioni da parte delle associazioni animaliste. Al centro della questione ruota la riflessione cruciale: che ci piaccia o no la natura ha le sue leggi e l’essere umano non ha il diritto di metterle in discussione per quanto possano far male.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le risposte degli animalisti a Michele Serra: “I lupi non sono né buoni, né cattivi, la soluzione è coabitare”

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