Nella zona di Sant’Agostino, a Ferrara, Michele Gallerani ha ripreso tre lupi che camminavano vicino a casa sua, a causa di un’orda di predatori che ha già sterminato gli animali del suo allevamento. Michele, visibilmente sconvolto, dice di aver perso tutti i capi e di aver deciso di non riprendere più a allevare. Le immagini mostrano i lupi che si muovono tra le stoppie, vicino a un fosso. La presenza di questi predatori preoccupa gli agricoltori della zona.

Ferrara, 18 febbraio 2026 - Un altro avvistamento nelle campagne di Ferrara, a Sant’Agostino. Michele Gallerani ha filmato tre lupi che passeggiavano davanti a casa sua, sono lungo un fosso, al limite di un appezzamento con alcune stoppie. Non è la prima volta. Qualche anno fa i lupi hanno visitato l’allevamento che aveva davanti all’abitazione, una strage. Da allora ha smesso di tenere animali. “Sarebbe una spesa inutile, come fai a proteggerli”. Caprioli uccisi dai lupi: "Maneggi e pollai a rischio" Lupi passeggiano indisturbati davanti casa di Michele: video Delle capre era rimasta solo la testa, poi addio a oche e galline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupi scatenati, Michele rassegnato: “Mi hanno già ammazzato tutti gli animali. Non ne alleverò mai più”

Artem Tkachuk di Mare Fuori: «Mi hanno fatto un Tso, sono stato ricoverato 13 giorni. Non provo più niente in questa vita, né dolore né niente»Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo in Mare Fuori, condivide un momento difficile della sua vita.

Leggi anche: «Mi sputavano per strada, è un miracolo che non mi abbiano ammazzato». Carlotta Vagnoli e gli insulti in chat: «Era becera ironia»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.