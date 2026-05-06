Le polemiche il successo e l' amore nato ad Affari tuoi | tutto su Flavio Insinna conduttore dei David di Donatello

Stasera va in scena la 71esima edizione dei David di Donatello, con Flavio Insinna alla guida della serata, affiancato da Bianca Balti. Il conduttore, noto per il suo percorso televisivo e le polemiche passate, torna a calcare il palco di un evento importante nel cinema italiano. La manifestazione si svolge in una cornice di grandi aspettative, mentre si alternano premi e momenti di intrattenimento.

Sarà Flavio Insinna, questa sera, a condurre la 71a edizione dei David di Donatello, insieme a Bianca Balti. La serata, che verrà trasmessa in diretta dal Teatro 23 degli Studi di Cinecittà, punta a premiare il meglio della stagione cinematografica nazionale che ci siamo lasciati alle spalle. Assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano, il David di Donatello è senza dubbio il riconoscimento più alto nel panorama della settima arte nostrana e, proprio per questo, negli anni gli è stata data sempre maggior risonanza anche a livello mediatico, con una prima serata che sembra voler ricalcare la struttura dei Premi Oscar, con tanto di presentatori scelti ad hoc per intrattenere il pubblico e coinvolgerlo nella consegna dei premi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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