Nella notte, due uomini sono stati arrestati all’interno del carcere della Dogaia a Prato, accusati di aver lanciato pacchi dall’esterno oltre le mura. Le forze dell’ordine hanno intercettato i movimenti sospetti e sono intervenute sul posto, riuscendo a bloccare i due soggetti e a sequestrare quanto trasportavano. L’operazione ha portato a un intervento mirato contro lo spaccio di droga e il contrabbando all’interno della struttura detentiva.

PRATO – Nuovo colpo allo spaccio e al contrabbando all’interno del carcere della Dogaia a Prato, dove nella notte sono stati arrestati due uomini sorpresi a lanciare pacchi oltre le mura di cinta della struttura detentiva. I due, che operavano su commissione dei detenuti, sono stati colti in flagranza di reato mentre utilizzavano una corda e un martello per scagliare il materiale all’interno dell’istituto. Gli arrestati sono un cittadino italiano di 34 anni e un giovane tunisino di 19 anni, entrambi finiti in manette nell’ambito di un’indagine mirata a recidere i canali di rifornimento illeciti verso le celle del penitenziario pratese. L’operazione ha permesso di recuperare un carico consistente di sostanze stupefacenti e strumenti di comunicazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Due arresti per lo spaccio di droga all’interno del carcere di Prato con i lanci dall’esterno

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