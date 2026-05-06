Nelle ultime ore sono state diffuse nuove intercettazioni che coinvolgono l’indagato, Andrea Sempio, e una telefonata con Chiara Poggi prima del delitto. In una conversazione registrata, Sempio afferma di aver visto un video di Chiara e Alberto, anche se lui stesso dichiara di non aver mai visto alcun altro filmato. Le indagini proseguono con l’analisi di queste intercettazioni e dei contenuti telefonici.

"Ho visto il video di Chiara e Alberto ". Così Andrea Sempio in un'intercettazione, secondo quanto rivela il 'Tg1' sui suoi canali social. Si spiega che Sempio, in un'altra intercettazione, parlando da solo, avrebbe detto di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te" attaccando il telefono. Il riferimento è a quelle chiamate partite dal telefono di casa Sempio a casa Poggi, il 13 agosto 2007, che lui ha sempre detto di avere effettuato per sbaglio e perché non ricordava che l'amico Marco Poggi era in montagna. Chiamate in cui avrebbe parlato con Chiara solo per pochi secondi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le nuove intercettazioni e la telefonata tra Sempio e Chiara Poggi prima del delitto. L'indagato: "Mai visto alcun video"

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