In Brasile sulla pista dedicata a Senna | super staccata in curva 1

All'autodromo internazionale di Goiânia in Brasile, sulla pista dedicata a Senna, si è verificata una super staccata in curva 1 durante una gara di MotoGP. L'impianto torna nel calendario mondiale dopo vent'anni di assenza, attirando l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. L'evento ha visto protagonisti piloti di alto livello affrontare la curva in modo spettacolare.

L'Autodromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna torna nel calendario MotoGP dopo vent'anni di assenza dal Mondiale. Un impianto che i tecnici Brembo — all'undicesimo anno consecutivo di collaborazione con la classe regina — classificano tra i più impegnativi per l'apparato frenante: indice di difficoltà 4 su 6, con sette frenate al giro di cui tre ad alta intensità. Il punto più critico è la prima curva. Qui le MotoGP arrivano a 337 kmh e devono rallentare fino a 117 kmh: una differenza di 220 kmh da gestire in 4,4 secondi, percorrendo 259 metri di frenata. I piloti esercitano sulla leva 5,6 kg di carico, subiscono una decelerazione di 1,5 g e la pressione dell'impianto tocca i 12 bar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In Brasile sulla pista dedicata a Senna: super staccata in curva 1 Articoli correlati Olimpiadi: sulla Pista Stelvio di Bormio primo storico oro per il BrasilePinheiro Braathen, che già aveva chiuso in testa la prima manche con 95 centesimi di vantaggio su Marco Odermatt, ha mantenuto il primato anche nella... Ciclismo su pista: Renato Favero in finale per il bronzo agli Europei. Balsamo staccata a metà garaMattinata della terza giornata agli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya che è andata in archivio. Una selezione di notizie su In Brasile sulla pista dedicata a Senna... Temi più discussi: MotoGP sull’incognita pista di Goiânia in Brasile; Il Motomondiale torna in Brasile dopo 22 anni sulla pista dedicata a Senna; Bagnaia: 'La pista mi piace, speriamo che non piova'; MotoGP, Quartararo: Non cambia nulla essere in Brasile: soffriamo su tutte le piste. Il Motomondiale torna in Brasile dopo 22 anni sulla pista dedicata a SennaGOIANIA (Brasile) - Dopo ventidue anni di attesa, il Brasile torna ad abbracciare con passione il Motomondiale, nonostante l'allerta meteo dei giorni precedenti e le conseguenti problematiche. Sarà , ... tuttosport.com Bagnaia prima del GP Brasile: La pista mi piace, speriamo non piova...La prima domanda è facile, sulla pista. Hai fatto un giro, qual è la tua sensazione, cosa ti senti di dire? sport.sky.it Retroscena #Balotelli: lo scorso novembre una ricca offerta dal Brasile x.com “Spiace molto vedere queste cose. Siamo molto contenti di essere in Brasile, perché sono tappe importanti per estendere la popolarità della MotoGP. Sono molto deluso dal livello di preparazione di questo appuntamento. Si sta parlando molto in questi mesi c - facebook.com facebook