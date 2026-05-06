Le gemelle sono state ascoltate dai carabinieri riguardo ai rapporti tra la vittima e l’unico sospettato del delitto. Durante l’interrogatorio, hanno fornito dettagli sulla relazione tra le due persone coinvolte, chiarendo alcuni aspetti delle loro interazioni. Le indagini continuano a focalizzarsi sui legami tra la vittima e il sospettato, mentre le testimonianze delle sorelle vengono analizzate nel quadro delle verifiche in corso.

Le sorelle sentite dai carabinieri per chiarire le dinamiche fra la vittima e l’unico sospettato del delitto. Davanti agli investigatori anche Marco Poggi. L’indagato faceva apprezzamenti sexy online sul premier. Alla fine per gli inquirenti tutte le argomentazioni che ruotavano attorno alle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, devono essere apparse solo suggestioni. Tant’è che, come ha confermato ieri il loro consulente legale, l’avvocato Antonio Marino, le domande dei carabinieri nel corso delle due audizioni si sarebbero concentrate su quanto entrambe ne sapessero dei rapporti tra i vecchi e i nuovi protagonisti dell’inchiesta.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le gemelle Cappa interrogate sui rapporti fra Sempio e Chiara

Garlasco, il Tg1: «Anche le sorelle Cappa e Marco Poggi saranno interrogati»

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