Nel processo di Garlasco, le gemelle Cappa sono state ascoltate in un interrogatorio in cui sono state poste domande sui rapporti tra la vittima e una persona chiamata Sempio. Le due sorelle, mai coinvolte formalmente nel procedimento, sono apparse come figure di rilievo nel corso delle dichiarazioni. La vicenda giudiziaria, iniziata anni fa, continua a far parlare attraverso i mezzi di comunicazione, mantenendo alta l’attenzione pubblica sulla vicenda.

AGI - Nel caso Garlasco è il momento delle ' gemelle K '. Mai indagate eppure dal primo minuto di questa storia giudiziaria e umana infinita sul pulpito mediatico dei protagonisti. Stefania e Paola Cappa sono state convocate dai pm di Pavia, arrivati agli ultimi passi dell'inchiesta su Andrea Sempio accusato di avere ucciso Chiara Poggi per delle avance rifiutate. I rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio. Tra i temi esplorati nei colloqui con le gemelle Stefania e Paola Cappa c'è stato anche quello, cruciale nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, sui rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio. È quanto viene riferito da fonti...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco: nell'interrogatorio delle gemelle Cappa domande sui rapporti tra la vittima e Sempio

Garlasco, come era il rapporto tra Chiara e le gemelle Cappa - Ore 14 del 28/11/2025

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