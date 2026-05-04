I pubblici ministeri di Pavia hanno in programma di interrogare nelle prossime ore Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, e le gemelle Cappa, coinvolte nelle indagini sull’omicidio avvenuto a Garlasco. Oltre a Sempio, che già è stato ascoltato, le autorità vogliono raccogliere ulteriori informazioni da altre persone considerate informate sui fatti. La vicenda riguarda ancora aspetti da chiarire riguardo alla notte del delitto.

PAVIA – Oltre a Sempio, i pm di Pavia vogliono ascoltare altre persone informate sui fatti. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati oggi, 4 maggio 2026, dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio a Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, che saranno interrogate come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima. Secondo quanto appreso, le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, verranno sentite come testimoni domani, 5 maggio, o a Milano o a Pavia. Marco Poggi, invece, mercoledì 6, forse a Mestre, lo stesso giorno in cui Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara, è stato convocato per l’interrogatorio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: il fratello Marco e le gemelle Cappa saranno interrogati dai pm. Oltre a Sempio

Garlasco, come era il rapporto tra Chiara e le gemelle Cappa - Ore 14 del 28/11/2025

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