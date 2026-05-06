Le gemelle Cappa | Contatti con Andrea? Chiara non ne parlò mai

Le gemelle Cappa hanno dichiarato di non aver mai avuto contatti con Andrea e che Chiara non ne ha mai parlato. Nell’ambito delle indagini della Procura di Pavia, ieri sono state ascoltate le cugine, mentre oggi sono stati sentiti anche il fratello delle persone coinvolte. Le verifiche riguardano le comunicazioni tra i soggetti interessati e eventuali elementi collegati all’indagine.

GARLASCO (Pavia) Ieri le cugine, oggi il fratello. Per le indagini della Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, arrivate alle battute finali, si ascoltano ancora, come persone informate sui fatti, altri coprotagonisti, sempre solo sfiorati dalle inchieste sul delitto. Mai indagate, le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di primo grado poco più giovani di Chiara, sono state ascoltate ieri dai carabinieri di Milano, su delega della Procura di Pavia (senza magistrati presenti). Hanno dribblato l’assalto mediatico, entrando e uscendo separatamente e in modo riservato, evitando telecamere, fotografi e cronisti davanti all’ingresso della caserma di via Monti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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