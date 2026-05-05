Le gemelle Stefania e Paola Cappa hanno fornito dettagli sulla relazione tra Chiara Poggi e Andrea Sempio durante un’inchiesta condotta dalla Procura di Pavia. Nel corso degli interrogatori, le sorelle hanno espresso il desiderio di raccontare la verità riguardo ai legami tra i due. La loro testimonianza si inserisce in un’indagine che mira a chiarire i rapporti tra le persone coinvolte.

Che rapporto c’era tra Chiara Poggi e Andrea Sempio? Un tema cruciale, esplorato dalla Procura di Pavia nei colloqui con le gemelle Stefania e Paola Cappa. Le cugine della vittima del delitto di Garlasco, la 26enne Chiara, appunto, hanno dialogato oggi con i pm nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta dei Poggi in via Pascoli. (ANSA FOTO) – Notizie.com Bisogna ricordare che le indagini sono alle battute conclusive. Dopo il colloquio delle sorelle Cappa di oggi, domani sarà la volta di un altro testimone, Marco Poggi, fratello di Chiara, e soprattutto di Andrea Sempio, unico indagato.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Che rapporto c’era tra Chiara e Andrea? Le gemelle Cappa svelano i segreti. Sempio: “Voglio parlare e dire la verità”

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