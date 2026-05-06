Le gemelle hanno dichiarato che Chiara non aveva mai nominato Sempio con loro e che il suo nome è stato menzionato per la prima volta nel 2016. La Procura di Pavia sta conducendo approfondimenti che coinvolgono anche il fratello, oltre alle cugine. Gli inquirenti stanno analizzando le testimonianze e i documenti raccolti durante le indagini, che sono ancora in corso.

Pavia, 6 maggio 206 – Ieri le cugine, oggi il fratello. Per le indagini della Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, arrivate alle battute finali, si ascoltano ancora, come persone informate sui fatti, altri coprotagonisti, sempre solo sfiorati dalle inchieste sul delitto. Mai indagate, le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di primo grado poco più giovani di Chiara, sono state ascoltate ieri dai carabinieri di Milano, su delega della Procura di Pavia (senza magistrati presenti). Hanno dribblato l’assalto mediatico, entrando e uscendo separatamente e in modo riservato, evitando telecamere, fotografi e cronisti davanti all’ingresso della caserma di via Monti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le gemelle Cappa: “Chiara non aveva mai nominato Sempio con noi. Il suo nome è spuntato solo nel 2016”

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