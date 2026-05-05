A Garlasco si prosegue con le testimonianze legate al caso. Oggi sono state ascoltate le cugine della vittima, mentre domani toccherà al fratello e all’unico indagato per omicidio. I legali hanno confermato la presenza di Andrea, mentre l’ex avvocato del sospettato ha espresso preoccupazioni relative a possibili insidie nel procedimento. La procura ha convocato anche Marco Poggi e le gemelle Cappa.

Nell’inchiesta sull’omicidio di Garlasco due binari investigativi si stanno per intrecciare a un passo dal capolinea: oggi verranno sentite nella caserma dei carabinieri Montebello di via Vincenzo Monti a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi; domani toccherà, sempre per delle sommarie informazioni testimoniali, quindi senza l’assistenza di un legale, a Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Andrea Sempio, ormai unico indagato per il delitto a sfondo sessuale con doppia aggravante (i motivi «abbietti» e la «crudeltà»). Sempio, convocato anche lui ma con un avviso a...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Garlasco, non solo Sempio. Convocati dai pm pure Marco Poggi e le gemelle Cappa

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