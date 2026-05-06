Le competizioni di tiro da tre punti vedono protagonisti Ventura e Fiorenza, con Capogrosso riconosciuto come miglior arbitro. Nelle premiazioni, la società Pontevecchio e Francesco Francia ricevono riconoscimenti per l’ospitalità. Il torneo internazionale Daimiloptu si svolge a Lubiana e Ruzomberok, con le squadre maschili e femminili rispettivamente dell’Olimpija Ljubljana e del Mbk Ruzomberok. Questa edizione è la ventiduesima per i ragazzi e la seconda per le ragazze, con le partite condotte in lingua slovena e slovacca.

Olimpija Ljubljana tra i ragazzi, Mbk Ruzomberok tra le fanciulle. Parla rispettivamente sloveno e slovacco il torneo internazionale Daimiloptu, giunto all’edizione numero 22 per i ragazzi, alla seconda per le ragazze. Parla straniero mescolato al bolognese perché lo spirito della manifestazione ideata da Marco Mezzetti non è cambiato: gioca chi ospita. E a Bologna arrivano in tanti perché la Sg Fortitudo di Andrea Bianchini si fa in quattro, perché i 50-60 volontari vigilano e vegliano sulla buona riuscita del torneo under 15 e under 14 (per le ragazze). Per mettere la ciliegina sulla torta, manca solo il PalaDozza, indisponibile in questa stagione, ma che gli organizzatori contano di ritrovare nel 2027 per offrire uno scenario ancora più suggestivo ai partecipanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le gare del tiro da tre esaltano Ventura e Fiorenza, miglior arbitro Capogrosso. Premi ospitalità a Pontevecchio e Francesco Francia. Il Daimiloptu sorride a Lubiana e Ruzomberok

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Edizione numero 22 di uno dei tornei più longevi di Bologna. E unico per il suo spirito a livello italiano. Ospitalità, gioco e amicizia: ecco il Daimiloptu. La vetrina internazionale per gli under 15Si chiama Daimiloptu e, solo per restare a Bologna (e provincia) è il secondo torneo giovanile più longevo.

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