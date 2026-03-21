Giampiero Ventura è l'ospite dell'ultima puntata di "Only Fanta - Tutti Teorici". Il tecnico ligure ha ricordato gli anni di Torino, quando Immobile si trasformò in una vera e propria macchina da gol. Guarda la puntata completa su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ventura e il segreto del miglior Immobile: "Tornò da Dortmund e lo cambiai così"

Articoli correlati

Castano Primo, studenti e insegnanti del Torno in rivolta: scuola da horror, scatta lo scioperoCastano Primo, 12 febbraio 2026 – Finestre coi vetri rotti, piastrelle del pavimento incollate con lo scotch o che saltano via, infiltrazioni d’acqua...

“Ghali? Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso. A Sanremo 2026 torno più da professionista, ma con la mia goffaggine”: così Michele BraviMichele Bravi torna per la terza volta al Festival di Sanremo in gara con la canzone “Prima o poi” e sarà diretto dal Maestro Alterisio Paoletti.