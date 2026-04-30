Si celebra la ventiduesima edizione di uno dei tornei più antichi e riconosciuti di Bologna, noto per il suo carattere unico a livello nazionale. L'evento si distingue per l’atmosfera di ospitalità, divertimento e amicizia tra i partecipanti, offrendo un’occasione di confronto per i giovani under 15. Con questa manifestazione, Bologna si conferma come una delle tappe più significative nel panorama dei tornei giovanili italiani.

Si chiama Daimiloptu e, solo per restare a Bologna (e provincia) è il secondo torneo giovanile più longevo. Meglio del Daimiloptu, solo il Malaguti di San Lazzaro che, durante le festività natalizie, richiama a San Lazzaro i giovani di maggior talento. Secondo torneo più datato e unico, in Italia, per la concezione. Il principio è "Gioca chi ospita". E proprio i giochi di parole sono uno dei tratti distintivi di questa manifestazione che avrà tre campi di riferimento: la palestra Furla, lo Sferisterio e il PalaRecord di via del Pilastro. Daimiloptu letteralmente sarebbe "Passa la palla". Negli anni è stato trasformato in "Gioca chi ospita" e, senza rinunciare a questo slogan, da questa stagione è stata inserita la frase di Luca Carboni, "Bologna è una regola".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Edizione numero 22 di uno dei tornei più longevi di Bologna. E unico per il suo spirito a livello italiano. Ospitalità, gioco e amicizia: ecco il Daimiloptu. La vetrina internazionale per gli under 15

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