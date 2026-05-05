I treni veloci tornano a Montecatini Da lunedì il ripristino di due corse pendolari e studenti sorridono

Da lunedì, due corse di treni veloci riprendono a fermare a Montecatini Terme, offrendo una soluzione più rapida per pendolari e studenti. La Regione ha confermato il ripristino di queste tratte, mantenendo l’impegno preso nelle settimane scorse. È previsto anche un intervento di miglioramento infrastrutturale per aumentare l’efficienza della linea in futuro. La riattivazione delle corse rappresenta un passo importante per il trasporto locale.

Montecatini Terme, 5 maggio 2026 – I treni veloci tornano a fermare in città. La Regione, mantiene l’impegno preso nelle settimane scorse, con la prospettiva di un ulteriore lavori per rendere più efficiente. Da lunedì 11 maggio le corse 18659 Viareggio-Firenze, in partenza da Montecatini alle 6.50 e in arrivo nel capoluogo alle 7.40, e 18486 Firenze-Viareggio, in partenza alle 20.38 e in arrivo alle 21.25, effettueranno nuovamente fermata in città. Le nuova programmazione sarà visibile sui sistemi di vendita dei biglietti da oggi. La coppia di treni veloci 18659 e 18486 era stata introdotta nel settembre 2025 e non prevedeva fermata a Montecatini Terme.🔗 Leggi su Lanazione.it

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