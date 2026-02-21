Rapidità e sicurezza Tempi di percorrenza ridotti del 25%

Il sistema SMART ha ridotto i tempi di percorrenza del 25%, migliorando la mobilità cittadina. La rapida espansione della rete di 35 km coinvolge 8 linee di tram che collegano i quartieri principali. Con questa innovazione, i pendolari possono spostarsi più facilmente tra centro e periferia senza intoppi. La nuova rete si integra con i mezzi già esistenti, offrendo un’alternativa più veloce e affidabile per chi viaggia ogni giorno. La città si prepara a cambiare volto grazie a queste novità.

Il sistema SMART (Sistema Metropolitano a Rete Tranviaria) si svilupperà su una rete di 35 km su cui opereranno 8 linee di trasporto interconnesse. La flotta sarà composta da 55 mezzi di tecnologia Translohr, scelti per la loro silenziosità, agilità nelle curve strette e capacità di superare pendenze elevate. I nuovi convogli di seconda generazione, più lunghi (a 4 casse) e confortevoli, aumenteranno la capacità di trasporto fino a 280 passeggeri per mezzo. A pieno regime, SMART potrà servire 144 mila persone al giorno, riducendo drasticamente il traffico privato e abbattendo le emissioni di CO2 di 15.🔗 Leggi su Quotidiano.net

