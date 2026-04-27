Negli spazi pubblicitari all’aperto, l’ombrello rappresenta uno strumento spesso sottovalutato ma efficace. Questo oggetto, che può coprire una superficie di oltre un metro di diametro, viene utilizzato per promuovere vari messaggi senza apparire come pubblicità tradizionale. Può rimanere in vista per diversi minuti, spostarsi tra quartieri e attirare l’attenzione senza che il pubblico lo consideri un messaggio promozionale.

Negli ultimi anni, una serie di tendenze ha riportato gli ombrelli al centro della riflessione strategica sul merchandising outdoor. L’ombrello. Quell’oggetto che apre una superficie pubblicitaria da oltre un metro di diametro nel mezzo di una piazza affollata, lo mantiene visibile per minuti interi, lo sposta da un quartiere all’altro della città e lo fa senza che nessuno lo percepisca come pubblicità. Per anni è stato trattato come il fanalino di coda del merchandising promozionale: funzionale, sì, ma generico, poco strategico, relegato alle campagne di fine stagione o ai regali istituzionali di bassa priorità. Questa percezione, però, sta cambiando.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il gadget più sottovalutato della pubblicità outdoor: perché gli ombrelli stanno tornando protagonisti

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