Un trauma cranico nei bambini può portare a conseguenze che si protraggono nel tempo, influenzando lo sviluppo fisico e cognitivo. Le ferite alla testa possono causare danni cerebrali che si manifestano con problemi di memoria, difficoltà motorie o alterazioni del comportamento. In alcuni casi, le conseguenze si manifestano immediatamente, mentre in altri si evidenziano solo dopo settimane o mesi. La gravità del trauma varia in base alla forza dell’impatto e alla zona colpita.

Quando un bambino subisce un trauma cranico, l'attenzione di genitori e medici si concentra subito sulla fase acuta, dalla gestione immediata dell'emergenza al possibile ricovero e la ripresa fisica del bimbo. Quello che succede dopo, nei mesi e addirittura negli anni successivi, però, merita una grande attenzione. Stando a quanto emerge da uno studio appena pubblicato su JAMA Network Open, infatti, le conseguenze di un colpo alla testa in età evolutiva possono andare ben oltre quello che si vede nell'immediato, lasciando delle tracce profonde sulla salute mentale e sul benessere fisico del bambino anche a distanza di tempo. A...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le conseguenze (anche gravi) di un trauma cranico nei bambini

Notizie correlate

“Serena Mollicone morta per asfissia dopo trauma cranico”, la perizia della anatomopatologa Cattaneo anche nel processo d’appello bisA distanza di quattro anni dal deposito e successiva discussione nel processo di primo grado, la perizia che fu decisiva per la riapertura delle...

Inghilterra, uccise la figlia di 5 settimane: ergastolo al padre che le provocò “un trauma cranico e 47 fratture”Sean Jefferson, 35 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della figlia di 5 settimane, avvenuto in Inghilterra nel 2022.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Violenza sessuale, conseguenze molteplici, gravi e durature; Post-ictus, come contrastare le disabilità dopo la fase acuta; Accuse meno gravi per Bondì, la vittima: Fiducia in giustizia, non si punta pistola per gioco; Il silenzio è importante per la nostra salute - Il rumore fa ammalare.

Le conseguenze (anche gravi) di un trauma cranico nei bambiniQuando un bambino subisce un trauma cranico, l'attenzione di genitori e medici si concentra subito sulla fase acuta, dalla gestione immediata dell'emergenza al possibile ricovero e la ripresa fisica ... gazzetta.it

Pertosse nei neonati: come riconoscerla, le conseguenze (anche fatali), l'importanza del vaccinoLa pertosse torna a diffondersi in Europa e negli Stati Uniti, con tassi che ormai superano in modo significativo quelli registrati prima della pandemia di Covid. La recrudescenza allarma gli esperti, ... corriere.it

# **Abuso del diritto in ambito tributario: requisiti, limiti e conseguenze fiscali ** A cura dott. Lelio Cacciapaglia [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/05/abuso-diritto-tributario-requisiti-limiti.html](https://www.commercialistatelematico.com/arti - facebook.com facebook

Il doppio blocco di Hormuz e le conseguenze economiche della guerra x.com