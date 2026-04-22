Dopo quattro anni dal deposito, si è arrivati a discutere nuovamente in aula sulla morte di una giovane donna, avvenuta per asfissia causata da trauma cranico. La perizia dell’anatomopatologa è stata presentata anche durante il processo d’appello bis, portando in evidenza dettagli sui danni subiti dalla vittima. La vicenda vede coinvolti diversi atti processuali e analisi mediche, che continuano a essere al centro dell’attenzione giudiziaria.

A distanza di quattro anni dal deposito e successiva discussione nel processo di primo grado, la perizia che fu decisiva per la riapertura delle indagini sull’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, arriva in aula nel corso del processo di secondo grado bis, davanti alla III sezione della Corte d’Assise d’Appello di Roma. A illustrare le conclusioni Cristina Cattaneo, medico legale che dirige il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università di Milano. “Sappiamo che Serena Mollicone muore per un’asfissia meccanica facilitata dal trauma cranico – ha spiegato l’esperta- E questo lo si può dire per i segni sul cuore e per il fatto che è stata trovata con un sacco in testa e il nastro adesivo che copriva le vie aeree”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Serena Mollicone morta per asfissia dopo trauma cranico”, la perizia della anatomopatologa Cattaneo anche nel processo d’appello bis

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