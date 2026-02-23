Osimhen-Juve il volo per Torino tra mistero del ginocchio e caso stipendi | cosa sta succedendo

Osimhen ha lasciato Napoli per trasferirsi a Torino, coinvolto in un caso che riguarda il suo ginocchio e i pagamenti arretrati. La sua partenza ha suscitato domande sulla reale condizione fisica e sulle tensioni con la società. Le voci sul possibile malessere e sui ritardi salariali si sono diffuse tra i tifosi, alimentando l’incertezza sul suo ruolo in vista delle prossime partite. La vicenda si sta sviluppando in modo rapido e imprevedibile.