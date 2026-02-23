Osimhen-Juve il volo per Torino tra mistero del ginocchio e caso stipendi | cosa sta succedendo
Osimhen ha lasciato Napoli per trasferirsi a Torino, coinvolto in un caso che riguarda il suo ginocchio e i pagamenti arretrati. La sua partenza ha suscitato domande sulla reale condizione fisica e sulle tensioni con la società. Le voci sul possibile malessere e sui ritardi salariali si sono diffuse tra i tifosi, alimentando l’incertezza sul suo ruolo in vista delle prossime partite. La vicenda si sta sviluppando in modo rapido e imprevedibile.
A pochi giorni dal ritorno di Champions con i bianconeri, in Turchia fa discutere il caso dell'attaccante e di un presunto malessere per lo slittamento di alcuni pagamenti. Il club smentisce ufficialmente ma qualcosa non torna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ricorso Juve contro la multa della Consob per il caso plusvalenze e manovra stipendi: ecco la mossa del club bianconero e cosa sta succedendoLa Juventus ha presentato un ricorso contro la multa della Consob, dopo aver contestato le accuse di plusvalenze fittizie e di aver modificato le modalità di pagamento degli stipendi.
En-Nesyri Juve, accordo totale con il Fenerbahce per il trasferimento: c’è anche l’ok del presidente. Cosa sta succedendo e cosa manca per il suo approdo a TorinoEn-Nesyri è vicino a lasciare il Fenerbahçe per trasferirsi alla Juventus, con un accordo ormai definito e il benestare del presidente.
Argomenti discussi: Juve, è una figuraccia storica: il Galatasaray la schianta 5-2, ora per gli ottavi servirà un'impresa; Galatasaray-Juve: disastro a Istanbul, tracollo e infortuni. Le dichiarazioni; Play off Champions League. Male anche l'Inter: sconfitta 3-1 in casa del Bodo Glimt - L'Inter battuta in casa del Bodo Glimt 3-1; Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle: Cabal (4) è una sciagura, Koopmeiners (6,5) doppietta che serve a poco. Lang (8) è rinato.
