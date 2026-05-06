Le cartoline da Firenze riaprono il caso di Barbara Corvi

Tra il 5 e il 6 novembre 2009, nella cassetta della posta di una famiglia di Montecampano di Amelia arrivano due cartoline. Questi oggetti vengono ritrovati nella stessa cassetta postale e sono collegati al caso di una donna scomparsa alcuni anni prima. La vicenda riguarda una donna scomparsa nel 2006 e il ritrovamento di alcune cartoline inviate da Firenze riporta l’attenzione sul caso.

Siamo a cavallo tra il 5 e il 6 novembre del 2009 quando nella cassetta della posta della casa della famiglia Lo Giudice a Montecampano di Amelia arrivano due cartoline. Sono entrambe state spedite da Firenze, la firma è quella di Barbara Corvi e i messaggi riportati sono – più meno – gli stessi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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