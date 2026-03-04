La manicure rosa domina le tendenze beauty di questa stagione, confermandosi tra le scelte più versatili e apprezzate. Questa nuance delicata, infatti, si adatta a molte occasioni, risultando elegante senza essere eccessiva. La sua popolarità si nota sia tra le appassionate di nail art sia tra chi preferisce un look più sobrio, offrendo un’alternativa fresca e raffinata.

, romantica ma sorprendentemente contemporanea. Dalle sfumature lattiginose alle tonalità più vibranti, questa nuance interpreta con naturalezza lo spirito primaverile, adattandosi a stili minimal e look più audaci. Tra le proposte da provare, il rosa baby dal finish glossato resta un grande classico: elegante, discreto, perfetto su unghie corte e leggermente arrotondate. Per chi desidera maggiore carattere, il rosa fucsia regala energia immediata e valorizza le prime abbronzature, soprattutto su forme a mandorla. Tendenza in crescita è il rosa lattiginoso effetto “milky”, semi-trasparente e sofisticato, ideale per chi ama un’estetica pulita e curata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tra le tendenze beauty più versatili della stagione, la manicure rosa si conferma protagonista assoluta: delicata ma mai banale

Le manicure a righe sono tra le tendenze più versatili e creative, capaci di trasformare ogni unghia in un piccolo dettaglio di stile.Le manicure a righe sono tra le tendenze più versatili e creative del momento, capaci di trasformare ogni unghia in un piccolo dettaglio di stile.

Fresca, luminosa e versatile, la manicure azzurra si conferma tra le tendenze da provare in vista della primavera.Fresca, luminosa e versatile, la manicure azzurra si conferma tra le tendenze da provare in vista della primavera.

Aggiornamenti e notizie su tendenze beauty

Temi più discussi: Come sta evolvendo la beauty routine degli italiani?; Attenzione, attenzione: la nostalgia per il 2016 ci farà desiderare di nuovo i capelli rosa; Le tendenze trucco e capelli dalla Milano Fashion Week con la lista prodotti utilizzati, per fare shopping direttamente dalle passerelle; Il grande ritorno delle labbra rosa baby dalle sfumature fredde e lattiginose.

Queste saranno le tendenze beauty dell’autunno 2025 secondo PinterestLe tendenze beauty autunno 2025 puntano a un equilibrio perfetto tra audacia, eleganza e sostenibilità. La stagione invita a osare senza rinunciare al comfort, a sperimentare con make-up e capelli e a ... grazia.it

Le tendenze trucco e capelli dalla Milano Fashion Week con la lista prodotti utilizzati, per fare shopping direttamente dalle passerelleSmokey eyes e nude looks, pieghe voluminose perfette e acconciature raccolte in posa plastica. Come realizzarle come i professionisti sulle passerelle? Ecco i prodotti che rendono possibile lo spettac ... vogue.it

Quali sono i beauty trend avvistati durante questa #MilanFashionWeek Dai capelli scomposti di #Etro e #BottegaVeneta allo smokey eyes anni ‘90 di #Gucci, passando al full sparkling di #Diesel, @jilsander e Blumarine. Scopri tutte le tendenze beauty in pas facebook