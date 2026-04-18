Nel panorama delle carriere dirigenziali italiane, il 2026 segna un punto di riferimento con alcuni settori che registrano stipendi annui superiori ai 150.000 euro di RAL. Questi dati si riferiscono a professionisti con circa dieci anni di esperienza nel settore e indicano un incremento delle retribuzioni in determinate aree di mercato. La soglia di 150.000 euro rappresenta un obiettivo raggiungibile per molti dirigenti con un percorso di carriera consolidato.

Le carriere dirigenziali in Italia nel 2026 aprono scenari dove superare i 150.000 euro di stipendio annuo è un traguardo raggiungibile per i professionisti con circa dieci anni di esperienza. I dati più recenti mostrano come settori tradizionali come il commercio al dettaglio e l’enologia stiano guidando la corsa verso retribuzioni a sei cifre, grazie anche a sistemi di premi variabili che possono incrementare sensibilmente il compenso totale. Secondo le analisi di mercato condotte da Michael Page, il occupazionale italiano sta vivendo una fase di evoluzione strutturale. I dati dell’Osservatorio JobPricing indicano che la retribuzione annua lorda media nel Paese ha registrato un incremento del 3,6%, un dato che si posiziona ben al di sopra dell’inflazione, ferma all’1,5%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dirigenti 2026: ecco i settori che superano i 150.000 euro di RAL

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