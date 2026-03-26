Pizzaioli cuochi facchini magazzinieri | le aziende del territorio cercano giovani talenti

Una giornata dedicata al recruiting ha coinvolto diverse aziende locali che operano nel settore della ristorazione e della logistica. Durante l’evento, sono stati presentati posti di lavoro per ruoli di pizzaioli, cuochi, facchini e magazzinieri, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra giovani candidati e le imprese del territorio. La giornata ha previsto incontri diretti tra i candidati e i rappresentanti delle aziende.

Una giornata di recruiting innovativa per mettere in contatto giovani talenti e aziende del territorio. E' in programma lunedì 30 marzo, dalle 14:30 alle 18, nella sede di Cna Pisa in via Carducci 39 a Ghezzano (San Giuliano Terme) l’evento ‘Human Valor – Maestri di Domani’. Promosso nell’ambito del format Human Valor, già sperimentato con successo a livello locale e nazionale, l’evento propone un approccio rivoluzionario rispetto ai tradizionali colloqui di lavoro. Qui il curriculum lascia spazio all’azione: i partecipanti saranno coinvolti in prove pratiche, sfide di gruppo e momenti di confronto diretto con le aziende, dimostrando sul campo capacità, attitudine e potenziale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Pizzaioli, cuochi, facchini, magazzinieri: le aziende del territorio cercano giovani talenti Articoli correlati Leggi anche: Magazzinieri, aiuto cuochi, commessi e receptionist: le offerte di lavoro della settimana nel novarese Ceccano, quarta edizione del concorso “Giovani Chef Ciociari”: spazio ai talenti della cucina del territorioA valutare i giovani partecipanti sarà una giuria di esperti del settore gastronomico, composta da Danilo Diana, Gianni Lupo dell’Hosteria New York e...