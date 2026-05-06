Le accise condizionano la vita | Ormai la gente è esasperata Da 3 anni aspettiamo il decreto

Da tre anni, i consumatori attendono un decreto che possa regolare le accise sui carburanti, mentre il prezzo resta un tema caldo. Le autorità stanno pianificando interventi per contenere i costi, rafforzare i controlli contro le pratiche illegali nel mercato e riorganizzare le stazioni di servizio, con l’obiettivo di eliminare quelle più piccole che non riescono a sostenere i costi. La situazione ha portato molte persone a sentirsi esasperate.

Versilia, 6 maggio 2026 – Contenere il prezzo dei carburanti, controlli più capillari per chi inquina il mercato in maniera illegale, riorganizzare la “pianta organica” delle stazioni di servizio eliminando quelle più piccole in quanto strangolate dai costi. C’è tutto questo nel pacchetto previsto da un decreto ministeriale che i gestori stanno aspettando da ben tre anni e che, una volta sbloccato, potrebbe dare un po’ di respiro facendo tornare i prezzi a livelli più sostenibili. L’attesa per questo decreto si fa sentire, parola di Alessandro Vietina, presidente della Faib Confesercenti e gestore della stazione di servizio Q8 di Viareggio, tra viale Einaudi e via Buonarroti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le accise condizionano la vita: “Ormai la gente è esasperata. Da 3 anni aspettiamo il decreto” Notizie correlate Da domani salgono le accise sulla benzina, il diesel costerà meno: le novità nel decreto carburantiA partire da domani, sabato 2 maggio le accise sulla benzina torneranno a salire per effetto del nuovo dl carburanti varato dal governo Meloni. Carburanti, il Mef: per le accise mobili necessarie tutte le condizioni. Meloni: aspettiamo introiti IvaL’applicazione del meccanismo delle accise mobili per ridurre la fiammata dei prezzi di benzina e gasolio dopo lo scoppio della crisi in Medio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Le accise condizionano la vita: Ormai la gente è esasperata. Da 3 anni aspettiamo il decreto. Le accise condizionano la vita: Ormai la gente è esasperata. Da 3 anni aspettiamo il decretoVersilia, 6 maggio 2026 – Contenere il prezzo dei carburanti, controlli più capillari per chi inquina il mercato in maniera illegale, riorganizzare la pianta organica delle stazioni di servizio ... lanazione.it La verde rincara in città. Balzello fino a 20 cent per le accise ritoccate. Coda ai benzinai softAmara sorpresa per gli automobilisti: la senza piombo è aumentata . La mappa delle stazioni di servizio più convenienti. Allarme Codacons. msn.com