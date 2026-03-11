Il Ministero dell’Economia ha spiegato che le accise mobili sui carburanti possono essere modificate solo se vengono rispettate tutte le condizioni previste, mentre il governo attende ancora gli introiti derivanti dall’IVA. Durante un question time in commissione Finanze alla Camera, è stato chiarito che eventuali compensazioni con gli aumenti dell’IVA sono soggette a verifiche specifiche sui requisiti richiesti.

L’applicazione del meccanismo delle accise mobili per ridurre la fiammata dei prezzi di benzina e gasolio dopo lo scoppio della crisi in Medio Oriente «dipende necessariamente dal verificarsi di tutte le condizioni economico-finanziarie previste, in mancanza delle quali le stesse non possono operare». Nel frattempo sia lo scenario che le criticità per l’applicazione sono oggetto di «vigile attenzione da parte del Governo, che monitora costantemente l’evoluzione della situazione». La risposta è arrivata dal ministero dell’Economia con la sottosegretaria Lucia Albano a un question time in commissione Finanze alla Camera presentato dal Movimento 5 Stelle (prima firmataria Enrica Alifano). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Carburanti, il Mef: per le accise mobili necessarie tutte le condizioni. Meloni: aspettiamo introiti Iva

Articoli correlati

Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l’idea di Schlein: «L’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.

Meloni valuta le accise mobili per contrastare il caro prezzi dei carburantiIl governo italiano intende affrontare con decisione quella che viene definita una vera e propria “guerra nella guerra” contro le speculazioni e...

Tutto quello che riguarda Carburanti il Mef per le accise mobili...

Temi più discussi: Carburanti: il Portogallo riduce le accise, la Francia vara controlli e l’Ungheria taglia i prezzi; Benzina e diesel rincari, cosa può fare il governo: come funziona meccanismo accise; Caro carburanti: accise mobili fuori dal Consiglio dei ministri, categorie in pressing; Meloni vuole le accise mobili ma il decreto in Cdm slitta. I conti del Mef e la cabina di regia al Mimit.

Carburanti, Pichetto: su accise mobili in corso valutazioni Mef e Mimit(Teleborsa) - Abbiamo rafforzato sin da subito i meccanismi di vigilanza sui prezzi per limitare le conseguenze economiche della crisi in Iran e nel Golfo. Abbiamo rafforzato il monitoraggio di Miste ... finanza.repubblica.it

Carburante, pressing su governo per taglio immediato accise ma serve dl in CdmL'esecutivo ha aperto all'ipotesi alla luce dell'impennata dei prezzi del greggio per la guerra contro l'Iran Pressing delle associazioni dei consumatori, Codacons in testa, per il taglio immediato de ... adnkronos.com

La premier in Aula al Senato: pronti ad aumentare le tasse a chi specula sui carburanti - facebook.com facebook

Carburanti, niente misure sulle accise, il gasolio vola a 2,6 euro in autostrada x.com