LBA | arriva Luca l’IA che trasforma 78 anni di dati in storie

È stato presentato un nuovo sistema di intelligenza artificiale chiamato Luca, progettato per analizzare e interpretare oltre 78 anni di dati relativi al campionato di basket. Questa tecnologia consentirà di individuare record e statistiche ormai dimenticati risalenti al 1948. La sua implementazione potrebbe influenzare le attività quotidiane degli addetti ai lavori, offrendo strumenti più approfonditi per l’analisi delle performance e della storia della disciplina.

? Cosa scoprirai Come farà un'IA a scovare record dimenticati dal 1948?. Cosa cambierà concretamente nel lavoro quotidiano dei professionisti del basket?. Come può un agente digitale generare storie senza intervento umano?. Quando inizierà ufficialmente l'integrazione di Luca nei flussi della LBA?.? In Breve Collaborazione tra LBA, Microsoft Italia e Impresoft 4ward con supporto di Infront.. Daniele Grandini di Impresaport 4ward gestisce l'architettura su piattaforma Microsoft Foundry.. Archivio storico digitale copre statistiche ufficiali dal 1948 e boxscore dal 1987.. Dati play-by-play disponibili dal 2008 per analisi statistiche e narrative avanzate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LBA: arriva Luca, l’IA che trasforma 78 anni di dati in storie Notizie correlate Guardia Sanframondi: l’IA trasforma i dati in azioni concreteGuardia Sanframondi ha lanciato ufficialmente oggi, 9 marzo 2026, la piattaforma digitale GuardIA. 78 anni: la caccia alla casa si trasforma in discriminazioneBruna Recanati, una settantottenne di Pesaro, trascorre da dieci mesi in cerca disperata di un alloggio accessibile e adatto alle sue esigenze... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Scende in campo LUCA, l’Agente AI che converte le statistiche di Lega Basket Serie A in insight e contenuti; Le statistiche diventano storie: Luca, l'intelligenza artificiale che racconta il basket; LBA lancia LUCA, l'agente AI che trasforma i dati del basket in storie; LUCA, l’AI Agent della Lega Basket Serie A che trasforma le statistiche in storie. Scende in campo LUCA, l’Agente AI che converte le statistiche di Lega Basket Serie A in insight e contenutiLega Basket Serie A (LBA) e Infront, Official Advisor LBA, annunciano una collaborazione strategica con Microsoft ... basketinside.com Luca Zaia - facebook.com facebook Lo psicologo Luca Mazzucchelli invita i genitori ad alzare l'allerta, «ma in modo funzionale: non possiamo controllare la tecnologia, possiamo però lavorare sui nostri figli. Dando regole e costruendo fiducia» x.com