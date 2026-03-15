78 anni | la caccia alla casa si trasforma in discriminazione

Una donna di 78 anni di Pesaro sta cercando da dieci mesi un alloggio accessibile e adatto alle sue condizioni fisiche, ma si trova a dover affrontare ostacoli che sembrano andare oltre la semplice ricerca di una casa. La sua situazione mette in luce le difficoltà che molte persone anziane incontrano nel trovare un’abitazione che risponda alle loro necessità. La sua vicenda si inserisce in un quadro di difficoltà nel mercato immobiliare locale.

Bruna Recanati, una settantottenne di Pesaro, trascorre da dieci mesi in cerca disperata di un alloggio accessibile e adatto alle sue esigenze fisiche. Nonostante la sua piena autonomia economica e il desiderio di mantenere la propria dignità, le porte si chiudono per pregiudizi legati all’età. La signora, ex cuoca con una carriera di successo, si trova costretta a dormire su un letto in ferro battuto appoggiato alla parete, mentre i suoi figli cercano invano soluzioni abitative. La situazione si è aggravata quando il proprietario dell’attuale appartamento ha richiesto l’immobile per uso familiare, costringendo Bruna a spostarsi. Le agenzie immobiliari e i privati hanno rifiutato sistematicamente l’affitto, motivando il diniego con la preferenza per inquilini più giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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