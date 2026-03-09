Oggi, 9 marzo 2026, a Guardia Sanframondi è stata presentata ufficialmente la piattaforma digitale GuardIA.sann, sviluppata per trasformare i dati raccolti in azioni pratiche. La nuova piattaforma mira a migliorare la gestione delle informazioni e a ottimizzare i processi attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale. La presentazione si è svolta in una cerimonia pubblica nel centro del paese.

Guardia Sanframondi ha lanciato ufficialmente oggi, 9 marzo 2026, la piattaforma digitale GuardIA.sann.io, uno strumento che trasforma i dati pubblici in informazioni pratiche per il territorio del Sannio. Questa nuova risorsa aggrega dati meteorologici, sulla qualità dell’aria e sulla mobilità, utilizzando l’intelligenza artificiale per offrire raccomandazioni contestuali ai cittadini, alle imprese e agli agricoltori locali senza richiedere registrazioni o pagamenti. La soluzione nasce come risposta concreta alla necessità di rendere accessibili le informazioni ambientali, collegando indicatori nazionali e internazionali con le esigenze specifiche della comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guardia Sanframondi: l’IA trasforma i dati in azioni concrete

