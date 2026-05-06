Lazio | una pallina di mare su tre è piena di microplastiche
Nuove analisi sulle palle di mare trovate vicino ai depuratori nella regione Lazio rivelano che circa una su tre contiene microplastiche. Questa scoperta solleva preoccupazioni riguardo alla contaminazione ambientale e agli effetti sulla fauna marina. Nel frattempo, si parla anche di come l’aumento del livello del Lago Maggiore possa influenzare le attività agricole nella Pianura Padana, senza tuttavia chiarire i possibili impatti concreti.
? Cosa scoprirai Cosa nascondono le palle di mare vicino ai depuratori della Lazio?. Come influirà l'aumento del Lago Maggiore sull'agricoltura della Pian Padana?. Quali segreti rivelano le carote di ghiaccio prelevate in Antartide?. Chi riuscirà a riportare in vita l'antilope blu ormai estinta?.? In Breve Una su tre sfere di Posidonia nel Lazio contiene microplastiche vicino ai depuratori.. Livello Lago Maggiore alzato a 1,40 metri per proteggere l'agricoltura padana.. Carota di ghiaccio antartica analizzata da 12 istituzioni per dati su 1,2 milioni di anni.. Colossal Biosciences lavora alla de-estinzione dell'antilope blu scomparsa tra 1650 e 1800.🔗 Leggi su Ameve.eu
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