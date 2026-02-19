Mediterraneo emergenza microplastiche | è il mare più inquinato al mondo

Il Mar Mediterraneo è il mare più inquinato al mondo per le microplastiche, secondo i dati presentati a Palermo durante il progetto Maestri. Le microplastiche sono piccole particelle di plastica che finiscono in mare, danneggiando la fauna e la flora. Le ricerche indicano che le concentrazioni di queste sostanze sono aumentate negli ultimi anni, a causa di attività umane e scarti industriali. La situazione richiede interventi immediati per ridurre l’inquinamento e proteggere l’ecosistema marino. La presenza di microplastiche nel Mediterraneo rappresenta un rischio crescente per l’ambiente e la salute.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dati allarmanti presentati a Palermo con il progetto Maestri. Il Mar Mediterraneo è oggi il bacino marino più contaminato al mondo dalla presenza di microplastiche. Un dato preoccupante emerso a Palermo durante la presentazione del progetto Maestri, iniziativa scientifica coordinata dall’Università degli Studi di Palermo. Secondo quanto illustrato dal professore Fabrizio Pepe, ordinario del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, nel Mediterraneo si concentra il 7% delle microplastiche globali pur rappresentando appena l’1% della massa d’acqua del pianeta. Un rapporto che fotografa con chiarezza la gravità della situazione ambientale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mediterraneo, emergenza microplastiche: è il mare più inquinato al mondo “Il mare al centro” prosegue con Piergiorgio Odifreddi, protagonista de “Il Mediterraneo, mare matematico”“Il mare al centro” continua con Piergiorgio Odifreddi, che esplora il rapporto tra il Mediterraneo e la matematica. VIDEO | Quante microplastiche ci saranno nel Mediterraneo tra 10 anni? L'università prova a prevederloL’università ha stimato che nel Mediterraneo si potrebbero accumulare molte più microplastiche nei prossimi dieci anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cambiamenti del Mediterraneo Mare caldo e pesci in pericolo; I danni del ciclone Harry: Schifani nomina Duilio Alongi commissario per l’emergenza; Oggi si festeggia la Giornata Mondiale delle balene, i nostri giganti del mare; Gli interventi per i danni del maltempo e la nomina di Alongi: i compiti che dovrà svolgere il nuovo coordinatore. Il Mediterraneo è il mare più inquinato al mondo per le microplasticheil 7% delle microplastiche è concentrato nell'1% di tutta quella che è la massa d'acqua che esiste sul nostro pianeta ... rainews.it Microplastiche, progetto Maestri: Il Mediterraneo è il mare più inquinato al mondoAllo Steri di Palermo presentato il progetto Maestri: modello previsionale sull’accumulo di microplastiche nel Mediterraneo centrale. newsicilia.it Meno arrivi irregolari, più morti: i numeri dicono che l'emergenza non sono gli sbarchi Frontex pubblica i dati degli ingressi irregolari in Ue del mese di gennaio: -60% e 450 decessi nel Mediterraneo Daniela Fassini x.com Nel pieno di una nuova emergenza nel Mediterraneo centrale, segnata da centinaia di morti e da un clima politico europeo sempre più orientato alla chiusura e ai respingimenti, mentre il Governo Meloni vara un ddl con norme razziste e criminali che hanno lo facebook