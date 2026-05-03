LE PAGELLE SCUDETTO DELL’INTER | Calhanoglu e Lautaro trascinatori Thuram insufficiente Sorpresa Zielinski Luis Henrique non all’altezza

In una giornata segnata da performance contrastanti, l'Inter ha visto alcuni giocatori brillare mentre altri hanno deluso le aspettative. Calhanoglu e Lautaro sono stati i principali protagonisti, mentre Thuram non è riuscito a incidere come sperato. Zielinski ha sorpreso positivamente, mentre Luis Henrique non ha mostrato i livelli richiesti. Tra gli assist, spicca la figura di Dimarco, mentre Sommer ha avuto una giornata difficile. Chivu ha gestito con fermezza il gruppo, intervenendo per rianimarlo.

Dimarco re degli assist, Sommer disastroso. Chivu gestore perfetto, ha rianimato un gruppo dato per morto dopo la finale Champions col PSG L’ Inter è aritmeticamente Campione d’Italia grazie al successo casalingo, ma sarebbe bastato anche un pareggio, contro il Parma (reti di Thuram e Mkhitaryan) nel match valevole per la 35esima giornata di Serie A. Si tratta del ventunesimo Scudetto della storia dei nerazzurri, il secondo in tre anni. Da Lautaro e Calhanoglu a Chivu, Thuram e Dimarco: le Pagelle Scudetto dell’Inter (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Le Pagelle Scudetto dell’Inter. FLOP Sommer 4 – Un mezzo, per non dire un disastro intero. In versione Handanovic pre-ritiro.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - LE PAGELLE SCUDETTO DELL’INTER: Calhanoglu e Lautaro trascinatori, Thuram insufficiente. Sorpresa Zielinski, Luis Henrique non all’altezza Notizie correlate Infortunati Inter, Lautaro Martinez torna in gruppo. Calhanoglu e Luis Henrique ancora ai box: le ultimedi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, Lautaro Martinez dovrebbe tornare in gruppo. Leggi anche: Inter Genoa pagelle: Dimarco full gas, Luis Henrique cresce, Thuram smarrito Aggiornamenti e contenuti dedicati Inter-Cagliari 3-0, le pagelle: Mkhitaryan distratto (5,5); Barella assist-man (7.5); Martinez a sorpresa (6)L'Inter vince contro il Cagliari e si avvicina rapidamente allo scudetto: i nerazzurri battono gli avversari con un perentorio 3-0 firmato da ... msn.com CorSera – Inter-Cagliari, pagelle: Zielinski, che crescita! Pio Esposito lotta. E Chivu…È Nicolò Barella il migliore in campo nelle pagelle del Corriere della Sera su Inter-Cagliari ... msn.com