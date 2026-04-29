Infortunati Inter Lautaro Martinez torna in gruppo Calhanoglu e Luis Henrique ancora ai box | le ultime

Lautaro Martinez si sta allenando di nuovo con il gruppo dopo un infortunio, mentre Calhanoglu e Luis Henrique continuano a lavorare a parte e non sono ancora disponibili per la squadra. La situazione dei giocatori coinvolti negli ultimi giorni viene aggiornata in vista delle prossime partite. La rosa si prepara a tornare alla piena attività, anche se alcuni elementi restano in fase di recupero.

Inter News 24 Infortunati Inter, Lautaro Martinez dovrebbe tornare in gruppo. Per Calhanoglu e Luis Henrique bisognerà attendere. Dopo il meritato riposo concesso alla truppa, l’Inter di Cristian Chivu riprende oggi la preparazione ad Appiano Gentile. Il mirino è puntato su domenica 3 maggio, quando alle 20.45 il Meazza ospiterà la sfida contro il Parma, un match che ha il sapore del destino. Per cucirsi aritmeticamente lo Scudetto sulla maglia, la capolista deve centrare la vittoria, sebbene il trionfo potrebbe arrivare anche prima del fischio d’inizio qualora si incastrassero i risultati di Napoli e Milan, impegnati rispettivamente contro Como e Sassuolo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, Lautaro Martinez torna in gruppo. Calhanoglu e Luis Henrique ancora ai box: le ultime Notizie correlate Infortunati Inter, il punto dall’infermeria: da Lautaro Martinez a Luis HenriqueMercato Inter, un top club di Serie A punta Carlos Augusto! La situazione Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma... Leggi anche: Allenamento Inter, Calhanoglu torna in gruppo! Personalizzato per Lautaro. Le ultime Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: gioca Torino-Inter? Convocato? Le ultime; Inter, ancora panchina per Bisseck. Ecco quando rientreranno Bastoni e Lautaro; Chi salta e chi recupera per la 35^ giornata; Inter, le ultime sui recuperi: Lautaro verso il rientro in gruppo, prudenza per Calhanoglu. Infortunati Inter | Bastoni e Lautaro, gli aggiornamenti: chi recupera per la 34^ giornataInfortunati Inter - L’Inter si gode il pass per la finale di Coppa Italia e guarda già al prossimo impegno di campionato contro ... fantamaster.it Inter, le ultime sui recuperi: Lautaro verso il rientro in gruppo, prudenza per CalhanogluArrivano ottime news in casa Inter: il capitano Lautaro Martinez si avvicina a grandi passi al rientro in campo, cautela per Calhanoglu ... derbyderbyderby.it Infortunati Inter, ieri ed oggi tutti e 4 ad Appiano: come stanno e quando rientrano - facebook.com facebook Inter-Cagliari, Chivu sugli infortunati: “Bisseck in gruppo tra due giorni. Lautaro…” x.com