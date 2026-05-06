Negli ultimi mesi, si è discusso molto sulla situazione dei lavoratori stagionali nel settore turistico. Alcune dichiarazioni indicano che le polemiche tra le parti dovrebbero essere sostituite da azioni concrete, puntando sulla certificazione sociale. La questione riguarda le condizioni di lavoro e la necessità di garantire trasparenza e responsabilità per migliorare le opportunità occupazionali in questo comparto.

"Per risolvere il problema dei lavoratori stagionali nel turismo occorrono meno polemiche e più responsabilità, perché la vera sfida è la certificazione sociale ". In questi termini il presidente Alfonso Maini di Adac Federalberghi interviene su un tema molto sentito. Alla vigilia della stagione estiva arriva anche quest’anno l’attenzione sui lavoratori stagionali. "Chi si approccia a questo delicato tema – dice Maini – non può ignorare l’enorme lavoro sindacale che negli ultimi due anni ha permesso di raggiungere importanti progressi nell’organizzazione del lavoro stagionale. L’azione dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, insieme ha messo in moto una modifica culturale conclusa con una serie di impegni che sta cambiando e cambierà per sempre il cosiddetto modello di turismo romagnolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro stagionale: il clima cambia: "Basta sospetti sugli albergatori"

Notizie correlate

Gli albergatori in campo: "Aiuteremo gli studenti iraniani a trovare un lavoro stagionale. Non vogliono tornare in patria""Non vogliamo tornare in Iran fino a quando la guerra non sarà terminata e il regime degli ayatollah non sarà caduto.

Lavoro stagionale, il sindacato va all'attacco: "Basta accuse ai ragazzi, pagateli il giusto""I giovani non vogliono lavorare? Il problema, in realtà, sono stipendi bassi, turni massacranti e diritti negati".

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Estate 2026 tra mare pulito e nodi irrisolti: Bolkenstein, bagnini e lavoro stagionale sottopagato; Meteo Sardegna: venti forti e piogge isolate in arrivo; Oroscopo di Fox, mercoledì 6 maggio; Oroscopo di oggi, mercoledì 6 maggio.

Allerta Onu sul clima, a febbraio 30 gradi a MarrakechTemperature che sfiorano i 30 gradi, in questi giorni di fine di febbraio. A Marrakech il clima sembra impazzito e nel resto del Marocco le temperature sono fuori dalla norma stagionale anche se di ... ansa.it

Estate 2026 tra mare pulito e nodi irrisolti: Bolkenstein, bagnini e lavoro stagionale sottopagato https://vivere.me/gKfw-f - facebook.com facebook

Lavoro stagionale in villaggi turistici in Europa e nel Mondo per vari profili x.com