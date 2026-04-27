Lavoro stagionale il sindacato va all' attacco | Basta accuse ai ragazzi pagateli il giusto

Il sindacato critica le accuse rivolte ai giovani coinvolti nel lavoro stagionale, chiedendo di pagare loro un compenso equo. Secondo l'organizzazione, il problema non sono i giovani che non vogliono lavorare, ma le condizioni di impiego che spesso prevedono salari bassi, turni lunghi e pochi diritti garantiti. La questione riguarda quindi le modalità di retribuzione e le condizioni di lavoro per questa categoria.

"I giovani non vogliono lavorare? Il problema, in realtà, sono stipendi bassi, turni massacranti e diritti negati". È netta la presa di posizione della Uil di Cesena sul tema del lavoro stagionale e della carenza di personale nel settore turistico. Il sindacato interviene nel dibattito cittadino.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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