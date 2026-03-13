Ancora lavori straordinari sulle strade provinciali | appalto da quasi un milione

Sono stati aperti i bandi di gara per lavori straordinari sulle strade provinciali 33 e 29. L’appalto prevede un investimento complessivo di quasi un milione di euro per interventi di manutenzione. Le procedure di affidamento sono in corso e riguardano interventi su alcune delle arterie principali che collegano Ribera, Seccagrande, Montallegro e Cattolica Eraclea.

Pubblicato il bando del Libero Consorzio per interventi sulle arterie Ribera-Seccagrande e Montallegro-Cattolica Eraclea finanziati con fondi destinati all’area interna dei Sicani È stato avviato l’iter per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali 33 Ribera-Seccagrande e 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea. Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha infatti pubblicato il bando di gara relativo all’accordo quadro annuale che consentirà di programmare i lavori sulle due arterie. Il valore complessivo dell’appalto è pari a 961 mila 498,28 euro, somma che comprende anche 28 mila 444,95 euro destinati agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Strade provinciali danneggiate da frane e smottamenti: appalto da quasi 2 milioni per la zona est Autovelox sulle strade provinciali, via libera all’appalto da 3 milioni di euroConfermato l’affidamento per l’installazione e manutenzione di tre dispositivi per il rilevamento della velocità. CLAN DEI CASALESI: 30 Anni di Veleni nella Terra dei Fuochi | Il Sistema Invisibile Tutti gli aggiornamenti su lavori straordinari Temi più discussi: Strade provinciali, bando da 2,8 milioni per la manutenzione nella zona centro-nord; Bando di gara per i lavori lungo le strade provinciali della zona ovest dell’Agrigentino; Ancora una volta per le donne non ci sono i soldi, per le armi sì, indetto uno sciopero il 9 marzo per i diritti delle lavoratrici; Usufruttuario e nudo proprietario in assemblea: quando votano. Lavori sulle strade dell’Arena, extra-costi sospesi: cosa manca ancora per Milano-CortinaAdesso «ghe sem» davvero. La sintesi, nonché il copyright, è del governatore Attilio Fontana. Sono scattati ieri i 100 giorni che ci separano dalla cerimonia d’apertura, il 6 febbraio a San Siro, ... milano.repubblica.it Cimitero, ancora calcinacci sulle tombeConclusi i lavori dell’area esterna per 230mila euro, l’emergenza ora è la copertura. Morara: Lavori in corso, meteo permettendo Calcinacci caduti dal tetto del cimitero sulle tombe e la gente che, ... ilrestodelcarlino.it Che pomeriggio fantastico! Immersa in una montagna di lavori straordinari preparati da studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine grado della nostra provincia. Dai bimbi piccoli piccoli delle materne fino ai liceali. Sono i lavori del concorso "Progetto stu - facebook.com facebook Il traffico ferroviario è interrotto a causa di lavori straordinari. Sono interessate le linee IR26, IR46, RE80 e S20 x.com