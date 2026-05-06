Lavori sulla nuova passerella ciclopedonale | cavalcavia di Sant' Ermete chiuso al traffico

A partire dal 12 maggio, il cavalcavia Sant’Ermete nord sarà chiuso al traffico veicolare fino al 1° luglio. La chiusura riguarda l’intera durata dei lavori per la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale. Durante questo periodo, la circolazione sulla struttura sarà interdetta per consentire gli interventi di costruzione. La chiusura riguarda esclusivamente il transito dei veicoli, mentre non sono stati indicati eventuali alternative per i pedoni e le biciclette.

A partire da martedì 12 maggio, nell’ambito degli interventi per la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale sul cavalcavia Sant’Ermete nord, sarà istituita la chiusura al transito veicolare del cavalcavia Sant’Ermete nord fino a mercoledì 1 luglio.Il provvedimento si rende necessario.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Ragusa–Catania, lavori notturni sulla strada statale 514: traffico deviato per demolizione di un cavalcaviaNell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’itinerario “Ragusa–Catania”, è stato programmato - per la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo - un... Novara, al via i lavori sul cavalcavia Porta Milano: viale Manzoni chiuso (in parte)Da domani, per quattro fine settimana, viale Manzoni sarà chiuso per i lavori sul cavalcavia Porta Milano. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Viabilità, chiusura al transito veicolare del Cavalcavia Sant’Ermete nord per realizzazione nuova passerella; Partecipazione, prosegue campagna di ascolto Il Quartiere del futuro per la città che cambia. Viabilità, chiuso Cavalcavia Sant’Ermete nord per realizzazione della nuova passerellaIstituita la chiusura al transito veicolare del Cavalcavia Sant’Ermete nord di Pisa fino mercoledì 1 luglio 2026 ... gonews.it Ponte sull’Arno: una nuova passerella in acciaioProseguono i lavori sulla sponda dell’Arno lato Parco di San Rossore, dove in questi giorni è stata montata anche la terza parte della passerella in acciaio che andrà a formare il nuovo ponte ... lanazione.it SMARRITA SANT'ERMETE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA zona PIZZERIA IL GOBBO - facebook.com facebook